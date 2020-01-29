Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı

Rus turistler, tatil için yerine 'yi tercih etmeye başladı

Rus turistlerin, koronavirüs salgını nedeniyle tatil planlarında yerine ve İtalya gibi ülkeleri tercih etmeye başladığı bildirildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:05 ABONE OL

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya'da vatandaşların Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkedeki tatil planlarında değişikliğe gittiği belirtildi.

Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin, Rus vatandaşlarının Çin yerine en çok tercih ettiği tatil noktalarından olduğuna işaret edilen açıklamada, Tayland, Vietnam, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) tercih edilen diğer ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

Rus tur operatörleri, Çin'deki Hainan adalarına yönelik tur satışlarını 25 Ocak'ta durdurmuştu.

Öte yandan, BAE Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtilmişti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN