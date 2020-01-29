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Son dakika: fiyatları ne kadar? 29 Ocak Canlı gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar?

fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Ocak ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde piyasalarda ani iniş çıkışlar yaşanıyor. Döviz kurunun yüksek olmasından dolayı vatandaşlar iyi bir yatırım aracı olarak altını görüyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar? Kapalıçarşı fiyatları canlı olarak takip edilirken, alım satım yapmak isteyen vatandaşlar günün ilk fiyatlarını öğrenmek istiyor. Ellerinde değerli sarı metali bulunanlar güncel piyasa takibini yapıyor. Peki 29 Ocak bugün gram, tam, yarım ve çeyrek ? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile tam, cumhuriyet 22 ayar bilezik, gram, yarım, ve fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 29 Ocak Canlı gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftanın ortasında ekonomi gündemini yakından takip eden ve değişimleri merak eden vatandaşlar '' fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Hemen hemen her gün son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Zira, altın son yıllarda madencilik sektörüne egemen olan konuların başında gelmektedir. Birkaç yıldan bu yana, ülkemizde de konu ilgi çekmekte ve bu alandaki çalışmalar giderek artmaktadır. Hal böyle olunca ''29 Ocak Canlı gram, tam, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, canlı ve güncel son dakika gelişmelerine bakabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 29 OCAK 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık hareketlilikler haberimizde yer alıyor. İşte, 29 Ocak 2020 Çarşamba gram, cumhuriyet, tam, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına dair merak edilenler

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 29 Ocak Canlı gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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