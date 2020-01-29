Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 29 Ocak Canlı gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftanın ortasında ekonomi gündemini yakından takip eden ve değişimleri merak eden vatandaşlar '' Altın fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Hemen hemen her gün altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Zira, altın son yıllarda madencilik sektörüne egemen olan konuların başında gelmektedir. Birkaç yıldan bu yana, ülkemizde de konu ilgi çekmekte ve bu alandaki çalışmalar giderek artmaktadır. Hal böyle olunca ''29 Ocak Canlı gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, canlı ve güncel son dakika gelişmelerine bakabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 29 OCAK 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık hareketlilikler haberimizde yer alıyor. İşte, 29 Ocak 2020 Çarşamba gram, cumhuriyet, tam, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına dair merak edilenler