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'den flaş '' açıklaması! 'Yakından takip ediyoruz'

'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan hakkında Basın Müşaviri Yahya Üstün'den flaş bir açıklama geldi. Yahya Üstün, " olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 12:43 ABONE OL
THY'den flaş 'Corona Virüsü' açıklaması! 'Yakından takip ediyoruz'

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal meyda hesabından yayınladığı mesajında, "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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THY'den flaş 'Corona Virüsü' açıklaması! 'Yakından takip ediyoruz'
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