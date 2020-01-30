3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ne?

Milyonlarca memur, 3600 ek göstergedeki son durumu merak ediyor. Bilindiği üzere, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri maaşını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili Ömer Çelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve konuya yaklaşımın pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, milyonlarca memurun maaşını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.