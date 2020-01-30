AFAD: Deprem sonrası 79 milyon 600 bin yardım toplandı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 vatandaşın ise enkazdan sağ çıkarılarak arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı hatırlatıldı. Bölgede iyileştirme çalışmalarının devam ettiği, hastanelere başvuran 1607 kişiden 1553'ünün taburcu edildiği, 7'si yoğun bakım altında 54 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ACİL YIKILACAK 180 BİNA TESPİT EDİLDİ

Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1565 artçı deprem meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 372 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir" denildi.

AFAD, ACİL YARDIM ÖDENEĞİNİ 14 MİLYON TL'YE ÇIKARDI

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya Valiliği emrine, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıkalamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı kaydedildi.