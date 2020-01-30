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zammı ve 2020 ne kadar? AGİ dahil oldu? İşte maaş tablosu!

Milyonlarca vatandaş 2020 ve zamlarına kavuşmayı bekliyor. Komisyon her yıl (AGİ) tablosuna göre evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı ücretleri ihtiyaçlara ve geçim durumuna göre belirliyor. Bu sene Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren net ve brüt ücretler, geçen yıla göre yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Komisyon tarafından gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli oldu. Peki Asgari ücret zammı ve 2020 AGİ ne kadar? AGİ dahil oldu? İşte maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 30.1.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 15:06 ABONE OL
Asgari ücret zammı ve 2020 AGİ ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? İşte maaş tablosu!

Ülkemizde çalışan yaklaşık 7 milyon vatandaş 2020 ve rakamlarını merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda komisyonun gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde ücret ve oranları duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından onaylanan ücretler Şubat maaşlarına yansıyacak. Çalışan vatandaşların evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz durumlarına göre alacakları ise değişecek. Şubat ayına kısa süre kala 2020 yılında geçerli olacak ücretler, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Peki 2020 AGİ dahil ? Net ve ne kadar oldu?

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Asgari ücret zammı ve 2020 AGİ ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? İşte maaş tablosu!
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