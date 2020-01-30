e-ticarete ‘broşür’ dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin e-ticarette gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması için bugüne kadar online ticaretle tanışmamış geniş kitlelerin ilgisini çekecek ve onları sektöre kazandıracak yenilikçi uygulamalara ihtiyaç duyuluyor.Türkiye'nin ilk karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, ürün bilgilerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve e-ticarette dijital kanal farkını ortadan kaldıran 'Broşür' projesiyle bu ihtiyaca cevap verdi. Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, "Kendi geliştirdiğimiz tarama ve katalog sistemiyle broşürler yayına çıkar çıkmaz bunları online dünyanın fiyatlarıyla bir araya getirerek, tüketici için en anlaşılır şekilde yayınlıyoruz" dedi. Şirket, bu sayede bir yandan geleneksel e-ticaret kullanıcısına broşür bilgisi verirken, diğer yandan da broşür bakma alışkanlığı olan geniş kitlelere sayısallaştırılmış ve akıllandırılmış broşürler sunarak, bu kanal farkını kapatmayı ve e-ticaretin çok daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.Fiyatların hem kendi içinde hem de e-ticaret sitelerindeki fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlayan Akakçe, bu sayede online ve offline perakende arasında köprü görevi görüyor.