Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle dengelenme sürecinde başta enflasyon ve cari açık olmak üzere önemli başarılara imza atılarak yeniden büyüme patikasına dönüş, ekonomiye güveni şaha kaldırdı. Ekonomik güven endeksi 2020'nin ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 97.1 ile 2018'in mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



15 AYDA YÜZDE 29 YÜKSELDİ

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018'in başında 105.2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018'de 75.2 seviyesine kadar indi. Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül ayından bu yana yükselişini sürdürerek, yeni yıla da artışla başladı. Endeks Ekim 2018'den bu yana yüzde 29.1 arttı.



İNŞAAT SEKTÖRÜ UÇUŞA GEÇTİ

Faiz indirimlerinin etkisiyle yılın son 3 ayında satış rekorlarına imza atan inşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 14.6 artarak 78.9 ile 2018 yılının şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endekside 24 ayın zirvesine ulaştı.

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