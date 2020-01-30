Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor: 30 Ocak Perşembe gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde altın fiyatlarında eğim yukarıya doğru artmış durumda. Okulların tatil olmasıyla birlikte nişan, nikah ve düğün gibi organizasyonlar da arttı, buralara altın hediye edecek vatandaşlar da çeyrek altının yükselmesiyle çareyi gram altında buldu. 30 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri, Kapalıçarşı'dan gelen son bilgiler, güncellenen ekranlar ile canlı altın fiyatlarını takip edebileceksiniz.

30 NİSAN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaş çareyi gram altında buldu. Gram altın bu sabah saatlerinde 302,82 TL'den alınırken 302,90 TL'den satılıyor. Gün içinde değişen altın fiyatlarını aşağıdaki link üzerinden devamlı takip edebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altınlar arasında kuşkusuz ilk sırada çeyrek altın var. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 480,58 TL'den alınan çeyrek altın 491,46 TL'den satılıyor.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ