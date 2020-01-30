Koronavirüs Türkiye’nin turizmini olumsuz etkilemez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çin'le sınırlı kalan virüs salgınının Türkiye turizmini olumsuz yönde etkilemeyeceğini söyledi. Çin pazarın Türkiye için önemli olduğunu fakat burada yaşanan gelişmelerin 2020 hedeflerini etkilemeyeceğini belirten Ersoy, "Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz. 2019'da 450 bin Çin turist ülkemizi ziyaret etmişti. Bu sene yüzde 30 bir büyüme bekliyorduk. Ancak bu Türkiye'nin genel turizm potansiyeline bakıldığında çok büyük bir rakam değil. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez" dedi.2019'da bine yakın sosyal medya fenomenini Türkiye'de ağırladıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "Bu yıl 3 bin YouTuber, blogger, editör ve sosyal medya fenomenini Türkiye'ye davet edeceğiz. Tanıtmada en etkili yöntem bu. Türkiye'deki gözlemlerini paylaşmalarını istiyoruz. Biz bir algı operasyonu yapmıyoruz, kendi gözlemlerini anlatıyorlar" diye konuştu.Tarihi eserlerin kaçırılmasına yönelik mücadele kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Şube Başkanlığı'nı kuracaklarına dikkat çeken Ersoy, "Kimse Türkiye'den bir şey kaçıramaz" dedi.

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