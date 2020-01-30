‘Model fabrika’yla dönüşüm başlıyor

Türkiye'nin hedeflerine KOBİ'ler de yeni teknoloji yatırımları ve dev projelerle hazırlanıyor. Kimisi uzay ve havacılık sektörünü ana hedefe koyup yatırımların startını veriyor kimisi ise, sanayi, spor ve turizmde küresel lige çıkmak için çılgın projeler kovalıyor. Ancak ana rota dijital fabrikaların hüküm süreceği 4. Sanayi Devrimi'ne uyumlu bir ekonomi dizayn etmek. Zira, dünya üretim tarihi ateşin keşfi, tekerleğin icadı buhar devrimi bugüne uzanan baş döndürücü bir değişim yaşıyor.KOBİ'lerin Endüstri 4.0 teknolojilerine ulaşarak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak 'Model Fabrika'lar için düğmeye basıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile ilki Ankara'da kurulan yeni nesil fabrikalar, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 10 ilde daha hayata geçirilecek. Hedef ise 81 ilde dönüşümü başlatmak.Fabrika ve işletmelerdeki verimlilik konusunda aksayan yönlerin iyileştirilmesin sağlayacak 'Model Fabrika'lar KOBİ'lere büyük avantaj sağlayacak. Enerjinin yoğun olarak kullanıldığı sanayi kollarında iyileştirmeler yapmanın önemini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri, "Sanayinin daha düşük karbon oranlarında ve kaynakları daha verimli kullanacak şekilde büyümesini sağlayacak stratejik adımlar atıyoruz. Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için Model Fabrikalar kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. Bu sene Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni merkezlerimizi açacağız" dedi.

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