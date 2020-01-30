Şirketleri dijitalleştirip 1 yılda yüzde 60 büyüdü

Şirketlerin dijital dünyada ihtiyaç duydukları hizmetler sunan Teleperformance, Türkiye'de istikrarlı büyümesini devam ettiriyor. Son üç yılda ortalama yüzde 30 büyüyen şirket, 2019 yılında 236 milyon TL gelir elde ederek yüzde 60'ın üzerinde büyüdü. 2019 yılındaki ciro performansı ile 80 ülkede hizmet veren Teleperformance Grup genelinde, bölgesel bazda büyümeye en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olma başarısını gösterdi.İnsan hayatına ve müşterilerine doğrudan dokunarak yaşamlarında fark yaratan Teleperformance, İstanbul, Uşak, Antalya ve Balıkesir illerinde olan toplam 5 lokasyonunda 4 bine yakın etkileşim uzmanıyla dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerine başta Almanca olmak üzere 8 farklı dilde hizmet sağlıyor. Şirket, çağrı merkezi ve bütünleşik çözümlerin yanı sıra TLS Contact, LanguageLine Solutions ve Intelenet gibi satın almalarla vize işlemleri, telefon ve video üzerinden ya da yerinde tercüme hizmetleri ve şirketler için vazgeçilmez hale gelen dijital dönüşüm çözümleri ve iş servislerini sunuyor.2019 yılında yakalanan büyüme ile hedeflerinin üzerine çıktıklarını ifade eden Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "Son iki yıl içerisinde gelirlerimizi ikiye katlayarak sektör ortalamasının üzerinde, çok agresif ve kârlı bir şekilde büyüdük. Bu yıl özellikle e-ticaret, e-perakende ve yakın kıyı operasyonlarında yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi gelirlerimizin artışında büyük rol oynadı. Türkiye'de asıl fark yarattığımız ve güçlü olduğumuz yakın kıyı operasyonlarımızı hızla büyütmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde yabancı dilde sunduğumuz hizmetlerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanda Türkiye büyük bir potansiyele sahip" dedi.

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