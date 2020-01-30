THY Alman KOBİ’lerinin önemli partneri

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27 Ocak'ta Almanya başkenti Berlin'de düzenlenen Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurulu, birçok girişimci, siyasi lider, CEO ve alanında önde gelen isimleri bir araya getirdi. Geçen yıl BVMW ile stratejik ortaklık odaklı niyet anlaşmasına imza atan Türk Hava Yolları da (THY) toplantıya katıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, toplantıda yaptığı konuşmada Alman KOBİ'lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aycı, "Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye iş yerleri, THY ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecekler. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkânlarla bu önemli işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.