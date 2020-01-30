Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı

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Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında zam yapıldı. Metal iş kolundaki 200 iş yerini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde 7 Ekim'de başlayan müzakereler uzlaşıyla sonuçlandı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı açıklamada, "Tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 zam alındı. İkinci 6 ay için yüzde 6 artış sağlandı. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış alındı. Bütün kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18.49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25.50 oldu. Üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecek" dedi.