Yeni Asgari ücret 2020 ve AGİ zammı ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne kadar, kaç TL?

Ülkemizde çalışan yaklaşık 7 milyon vatandaş 2020 Asgari ücret ve AGİ rakamlarını merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda komisyonun gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde 2020 Asgari ücret ve AGİ zam oranları duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından onaylanan ücretler Şubat maaşlarına yansıyacak. Çalışan vatandaşların evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz durumlarına göre alacakları Asgari Geçim İndirimi ise değişecek. Şubat ayına kısa süre kala 2020 yılında geçerli olacak ücretler, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Peki 2020 AGİ dahil Asgari ücret ne kadar? Net ve brüt Asgari ücret ne kadar oldu?