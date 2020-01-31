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Bugün gram ve ne kadar? 31 Ocak Cuma CANLI güncel ...

hakkında son dakika araştırmaları sürerken piyasaların nabzının attığı Kapalıçaşrı'dan güncel fiyatlar da gelmeye başladı. Ocak ayının son günü olan 31 Ocak gram ve fiyatları ne kadar oldu? Ülkemizde en çok tercih edilen altınlar arasında birinci sırada çeyrek altın gelse de son aylarda çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş göz önünde bulundurulursa gram altına olan talep de oldukça artmış durumda. Okulların tatil olması nedeniyle nişan, sünnet ve düğün gibi organizasyonlar arttı bu da vatandaşların altın fiyatlarını araştırmasına neden oluyor.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 07:55 ABONE OL
Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 31 Ocak Cuma CANLI güncel altın fiyatları...

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları hakkında son dakika haberleri geliyor. Ülkemizde gram altın ve çeyrek altın hem düğünlerde hem de özel günlerde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ise daha çok uzun vadeli birikim aracıdır, kolay kolay bozdurulmaz. Gram altın, bugün 302,31 TL'den alınırken 302,39 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde...

31 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ocak ayının son günü olan bugün çeyrek altın 484,64 TL'den alınırken 495,61 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altın türlerinden biridir, evlerde de en çok biriktirilen birikim aracı olarak dikkat çeker.

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 966,26 TL'den alınırken 991,22 TL'den satılıyor.

Tam altın fiyatlarında son durum; tam altın bugün 1.938,58 TL'den alınırken 1.976,37 TL'den satılıyor. Yarım altın da tam altın da genelde uzun vadeli birikim aracıdır.

Cumhuriyet altın fiyatlarında genel bakış şu şekilde, 2.008,00 TL'den alınan cumhuriyet altını 2.038,00 TL'den satılıyor.

Yukarıda belirttiğimiz altın fiyatları sürekli güncellenmekte olduğu için aşağıda linkini verdiğimiz altın fiyatları sayfasından güncel değerleri takip edebilirsiniz.

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