Depremde 6 bin 700 binanın yarası sarılacak

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 24 Ocak Elazığ depreminde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bin 607 depremzede de yaralandı. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları da hızlıca sarılıyor. İlk yardım ve kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da hasar gören ve yıkılan binalar tespit ediliyor ve sigorta işlemleri yapılıyor. Elazığ'da 43 bin 154 ve Malatya'da 63 bin 44 adet Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunduğu tespit edildi.Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) SABAH'a özel verdiği bilgilere göre şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da 6 bin 700 hasarlı bina tespit edildi. Hasar ihbarları devam ediyor. Tam veri ise hasar tespitinin tamamlanmasının ardından verilebilecek. Konutlara ödenecek tutarlar hasar tespiti sonucunda belirlenecek. DASK, ister oturulamaz durumda ister az hasarlı olsun tespit edilen binaların hasar tazminatı tutarı üzerinden ödeme yapacak. Yaşamın kısa sürede normale dönmesi için tazminatlar hızlıca ödenecek.DASK ekibi depremin ilk günlerinden bu yana alanda ve çalışma halinde. Türkiye'de konutların yüzde 54'ünde zorunlu deprem sigortası var. Ancak bu oran Malatya'da yüzde 38 ve Elazığ'da yüzde 35 düzeyinde. Türkiye'de depremlerde akla gelen zorunlu deprem sigortasının yüzde 54'lerden yüzde 70 -80 gibi oranlara çekilmesi için de çalışmalar yapılıyor.DASK'tan yapılan açıklamada: "Çağrı merkezimiz, sesli yanıt sistemi ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. DASK olarak eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulunuldu.

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