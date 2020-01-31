Depremzede KOBİ’ye sıfır faizli kredi desteği

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'na Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin tamamının başvurabileceğini bildirdi.Malatya ve Elazığ'da KOBİ'lere 100 bin lira üst limitli faizsiz kredi kullandırımı yaptıracaklarını, valilik ve kaymakamlıklar tarafından depremden zarar görenlerin tespitinden sonra bu listeleri kendileriyle paylaşacaklarını aktaran Uzkurt şu bilgileri verdi: "Biz de bu listeyi bankalarla paylaşacağız. İlgili firmalarımız, KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Herhangi bir bütçe sınırımız yok. Ne kadar firmamız depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını yaptırabilecek durumdayız."