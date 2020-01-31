Kamuda hedef 3.2 milyarlık enerji tasarrufu

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 itibarıyla kamunun toplam enerji maliyetinin 8 milyar liranın üzerine çıktığının tahmin edildiğini belirterek, "Burada yüzde 40'lık bir enerji tasarrufunun mümkün olduğunu tespit ettik. Yani 3.2 milyar liralık bir enerji tasarrufundan bahsediyoruz" dedi. Enerjide her 1 puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli ekonomiye katkısının 100 milyon dolar olduğunun altını çizen Dönmez, "Biz bunun yaklaşık 6 katı büyüklüğünde bir rakamdan bahsediyoruz" dedi.