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Kamuda hedef 3.2 milyarlık tasarrufu

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Kamuda hedef 3.2 milyarlık enerji tasarrufu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 itibarıyla kamunun toplam enerji maliyetinin 8 milyar liranın üzerine çıktığının tahmin edildiğini belirterek, "Burada yüzde 40'lık bir enerji tasarrufunun mümkün olduğunu tespit ettik. Yani 3.2 milyar liralık bir enerji tasarrufundan bahsediyoruz" dedi. Enerjide her 1 puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli ekonomiye katkısının 100 milyon dolar olduğunun altını çizen Dönmez, "Biz bunun yaklaşık 6 katı büyüklüğünde bir rakamdan bahsediyoruz" dedi.
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Kamuda hedef 3.2 milyarlık enerji tasarrufu
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