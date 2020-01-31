Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 31 Ocak Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü endişeleriyle piyasalarda da hareketlenme yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşlar da bu kuru çok yakından takip ediyor. 31 Ocak'ta altın fiyatları ile ilgili yaşanan güncel değişimi bu başlık altından takip edebilirsiniz. Bu alana yatırım yapacak ya da hediyelik olarak satın almak isteyen kişiler güncel altın fiyatı listesine hemen göz atabilir.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bugün sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konuların başında altın fiyatı yer alıyor. Gram altın 302 TL'den işlem görürken, altının ons fiyatı 1.572 dolar seviyelerinde yer alıyor.

İşte güncel altın fiyatı listesi;