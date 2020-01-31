Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 31 Ocak Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika haberi: hareketlendi! 31 Ocak Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen ya da hediyelik olarak satın alacak kişiler güncel altın fiyatı rakamlarına bu başlık altından ulaşabilirler. Ocak ayının son gününde gram altın 302 liradan işlem görüyor. Corona virüsünün de etkilediği altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL’den işlem görüyor? İşte 31 Ocak 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durum!

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 31 Ocak Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü endişeleriyle piyasalarda da hareketlenme yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşlar da bu kuru çok yakından takip ediyor. 31 Ocak'ta ile ilgili yaşanan güncel değişimi bu başlık altından takip edebilirsiniz. Bu alana yatırım yapacak ya da hediyelik olarak satın almak isteyen kişiler güncel altın fiyatı listesine hemen göz atabilir.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bugün sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konuların başında altın fiyatı yer alıyor. Gram altın 302 TL'den işlem görürken, altının ons fiyatı 1.572 dolar seviyelerinde yer alıyor.

İşte güncel altın fiyatı listesi;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 31 Ocak Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN