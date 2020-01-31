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Sosyal girişimciler platformda

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Sosyal girişimciler dijital platformda
Sosyal girişimlerin toplumsal etki yaratma gücü birbirleri arasında kurdukları ilişki ağına da bağlı olarak artıyor. İşte bu yüzden sosyal girişimleri bir araya getiren dijital platformlar önem kazanıyor. Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platformu sosyalgirisimcilikagi.org açıldı.
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Sosyal girişimciler dijital platformda
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