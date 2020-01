Sözleşmeli üretim dönemi başlıyor

Tarımve Orman Bakanlığı, 2020 yol haritasını açıkladı. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan eylem planına göre, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda kabul edilen maddeler bu yıl hayata geçirilecek. Plana göre tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin bir bilgisayar ve yazılım sistemi kurulacak, üretim ve tüketimde her adım takip edilecek. Bu yıl sözleşmeli üretim ve alternatif destekleme modeli oluşturulacak. Bu sistemle çiftçi 1 yıl önceden ne üreteceğini bilecek.Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için mevzuat düzenlemesi yapılacak. Düzenlemeyle aldığı üründen şüphelenen her vatandaşın bakanlık laboratuvarlarında test ettirerek, sonucunu SMS ile öğrenebileceği sistem kurulacak. Gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçilecek.Türkiye için küresel bir tarım markası çıkarılacak. Yılın ikinci yarısında bunun lansmanı olacak. Zeytinyağı, Türk lokumu, Türk baklavası, fındık gibi Türkiye'nin iyi ürettiği ürünlerin birçoğu şemsiye marka altında toplanacak.İklim ve benzeri koşullardan dolayı yabancı ülkelerde üretim teşvik edilecek. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi modeller uygulanacak. Küçükbaş hayvan sayısı ve kırmızı et üretiminde küçükbaş etin payı artırılacak.

