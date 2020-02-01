50 milyon turist aşıldı, sıra gelirde

Türk turizm sektörü, 2019'u rekorlarla kapattı. 2023 hedefleri kapsamında belirlenen 50 milyon turist sayısını, 2019'da aşan sektör, yeni hedefi olan 75 milyon turist sayısına koşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dün açıkladığı 2019 turizm istatistiklerine göre Türkiye 2019'da toplam 51.8 milyon ziyaretçi ağırladı. Bir önceki yıla göre 14.11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırlayan sektör, 6 milyon 688 bin 912 de yurtdışı ikâmetli Türk vatandaşını misafir etti. Turizm gelirleri de yüzde 17 artırarak 34.5 milyar dolara çıktı. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) verilerine göre bu dönemde oda dolulukları son üç yılın en iyi seviyesine yükselerek yüzde 67'yi buldu. İstanbul dolulukta Avrupa ortalamasını aştı. Doluluklarda istenilen seviyenin yakalandığını belirten turizmciler, "Gelirleri artırabilmemiz için önce dolulukları artırmamız gerekiyordu. 2020 ve sonrası için hedefimiz gelirleri artırmak" dedi.Verilere göre en çok ziyaretçi gönderen ülke yüzde 17.65 artış ve 7.1 milyon ziyaretçi sayısıyla Rusya oldu. Bunu 5.2 milyonla Almanya takip ederken, Bulgaristan 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü sıraya yerleşti. İngiltere yüzde 13.62 artış ve 2.5 milyon turistle dördüncülüğe otururken sınır komşumuz İran'dan 2.1 milyon turist geldi. Verilere göre Avrupalı turist yükselen bir ivme sergiledi. Buna göre Avrupa'dan gelen turist sayısı yüzde 15 artarak 15 milyonu aştı. Avrupa'da en hızlı yükselen ülke ise yüzde 44'lük artışla ile İspanya oldu. İspanya'dan geçen yıl 257 bin turist geldi. Avrupa'da dikkat çeken bir diğer pazar ise yüzde 32'lik artışla 377 bine çıkan İtalya oldu.KORONA virüsü ile mücadele eden Çin, geçen yılın yükselen pazarları arasında yer aldı. Çinli turist sayısı 12 ayda yüzde 8 artışla 426 bine çıkarken, virüsün ortaya çıktığı aralıkta yüzde 6 geriledi. Çin'in de içinde bulunduğu, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkeleri kapsayan Uzakdoğu pazarı ise yüzde 11 artarak 8.6 milyona ulaştı. Bir diğer dikkat çeken pazar olan Afrika ise bir önceki yıla oranla yüzde 24 artarak 1.5 milyona yaklaştı.

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