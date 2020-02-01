Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Depremzedelerden kira fırsatçılarına tepki

Depremzedelerden kira fırsatçılarına tepki

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Depremzedelerden kira fırsatçılarına tepki
ELAZIĞ'DA, deprem nedeniyle binaları yıkılan ve hasar görenlerin güvenli ev arayışını fırsata çevirenler, kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Çadırlarda kalan depremzedeler, ücretleri artıranlardan vicdanlı davranmalarını istedi. Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahiplerinin kira ücretlerini artırdığını söyledi. Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelerden kira fırsatçılarına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN