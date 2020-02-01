Depremzedelerden kira fırsatçılarına tepki

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ELAZIĞ'DA, deprem nedeniyle binaları yıkılan ve hasar görenlerin güvenli ev arayışını fırsata çevirenler, kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Çadırlarda kalan depremzedeler, ücretleri artıranlardan vicdanlı davranmalarını istedi. Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahiplerinin kira ücretlerini artırdığını söyledi. Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu.