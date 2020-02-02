BDDK’dan ‘Golden Global Yatırım’a faaliyet izni çıktı

Hükümet tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek adımlar atmayı sürdürürken kalkınma ve yatırım bankacılığında da yeni bir dönem başladı. Türkiye'de yeni bir yatırım bankası daha faaliyete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) mayısta kurulan Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'ye faaliyet izni verdi. Banka kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.Golden Global Yatırım Bankası ile birlikte Türkiye'deki kalkınma ve yatırım banka sayısı 14' e çıktı. Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin kurucu ortakları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın yer alıyor. Bankanın sermayesi ise 150 milyon TL olarak belirtildi.Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlıyor. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturuyor. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştiriyor.KALKINMA ve yatırım bankalarının Türkiye genelinde 62 şubesi bulunuyor. Kamusal sermayeli İller Bankası A.Ş, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın toplam 40 şubesi var. Özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları Aktif Yatırım, Diler Yatırım, GSD Yatırım, İstanbul Takas ve Saklama, Nurol Yatırım ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın Türkiye genelinde 18 şubesi bulunuyor. Yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayıları da 4.

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