Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle yeniden büyüme patikasına geçen Türkiye ekonomisindeki toparlanma, Borsa İstanbul'u da uçurdu. Faizlerdeki gerileme, jeopolitik risklerdeki düşüş ve Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentilerin, Türk Lirası cinsi varlıklara ilgiyi artırması, Borsa İstanbul'u son üç ayda yükselişte dünya lideri haline getirdi.31 Ekim'de 98 bin 468 seviyesinde bulunan endeks, bu tarihten itibaren başladığı yükseliş dalgası ile 22 Ocak 2020'de 124 bin 567 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsa İstanbul, geçen hafta yaşanan yüzde 2.4'lük düşüşe rağmen, son üç ayda yüzde 21 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri 240 milyar liralık artışla, 967 milyar liradan 1 trilyon 205 milyar liraya çıktı.Merkez Bankası'nın 7 ayda politika faizini toplamda bin 275 baz puan indirmesi, enflasyondaki düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle Türk varlıklarına olan ilgi, faizi de önemli bir seviyeye çekti. Ağustos 2018'deki kur saldırısının ardından 16 Mayıs 2019'da yüzde 26'ya yükselen 2 yıllık tahvilin faizi, 31 Ocak'ta yüzde 9.96 ile 10 Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi gördü. Mayıs 2019'da yüzde 21 olan 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 10.09 ile 28 Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Türkiye'nin risk primini gösteren ve ekim ayında 410 puanı aşan 5 yıllık CDS'ler 240 puanın altına düştü. Tahvil faizlerindeki gerilemede, CDS'in son 1.5 yılda 523 puandan 236 puana kadar inmesi de etkili oldu.

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