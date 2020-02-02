Döviz büfesine ‘mali gücü’ için belge şartı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı. Alınan karara göre ilgili mevzuat uyarınca, döviz bürosu olarak anılan yetkili müesseselerin faaliyet gösterebilmesi için yeterli mali güce sahip olması gerekiyor.Yetkili müessese kurucuları, toplamda en az kuruluş izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye tutarı, faaliyet izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutar ve başvuru ücreti tutarının toplamı kadar mali gücü bulunduğunu belgeleyecek.