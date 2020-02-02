Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İLBANK’tan 20.5 milyon liralık hibe desteği

’tan 20.5 milyon liralık hibe desteği

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
İLBANK’tan 20.5 milyon liralık hibe desteği
Elazığ'da yaşanan depremin ardından tüm birimlerini harekete geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda İLBANK yönetimi de depremin ilk anından itibaren bölgede atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyu tesisleri, içme suyu depolarında tespit çalışmalarında bulundu. Görülen ihtiyaçlar çerçevesinde Bakanlıkça, İLBANK aracılığıyla Elazığ ve Malatya valilikleri ile Sivrice Kaymakamlığına 10.5 milyon lira ve depremden etkilenen belediyelere 10 milyon lira olmak üzere, ilk etapta 20.5 milyon lira hibe desteği sağlandı.
Yerel yönetimlere gönderilen hibe yardımı, Elazığ'da Merkez, Sivrice ve Akçakiraz belediyeleri ile Malatya'da Büyükşehir, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale belediyelerine, altyapı ve üstyapı tesislerindeki hasarların giderilmesi için verildi. Valiliklere gönderilen hibe ile de kentsel ve kırsal bölgelerde depremden hasar gören altyapı ve üstyapı tesislerinin acil olarak kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, İLBANK aracılığıyla mevcut yardımlarına, ihtiyaç duyulması halinde yapılacak tespitler çerçevesinde devam edecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İLBANK’tan 20.5 milyon liralık hibe desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN