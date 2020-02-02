Maliye 100 uzman yardımcısı alacak

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide yapısal reform süreci kesintisiz devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısı da güçleniyor. 350 müfettişin atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Vergide adaleti" hedef alan bakanlık yeni dönemde etkin denetim mekanizmasıyla birlikte, hem Ankara hem de İstanbul'daki kadroları güçlendirmeye devam edecek. Bakanlık, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam etmek için ilana çıkarken başvurular 7 Şubat 17.30'da sona erecek. Bu kapsamda, en az 4 yıllık hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, makine, bilgisayar ve endüstri mühendisleri alınacak.