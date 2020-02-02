Sömestr, ciroları yüzde 60 artırdı

15 günlük sömestr tatili nedeniyle çocuklarıyla AVM'leri dolduran ebeveynler ciroları da ziyaret sayılarını da yüzde 60'a kadar artırdı. Özellikle çocuk oyun alanları geniş olan AVM'ler ziyaretçi yoğunluğu yaşarken teknoloji mağazaları da ilk karne için alınan hediyelerle ocak ayını bereketli geçirdi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, özellikle sömestrın ilk haftası ciroların yükseldiğini markaların minimum yüzde 25 satış artışı gerçekleştirdiğini ifade etti. MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 16-26 Ocak tarihleri arasında satış oranını bir önceki yıla oranla yüzde 47 oranında artırdıklarını, normal bir haftaya göre satış artışının ise yüzde 30'lara ulaştığını söyledi.En çok satılan ürünlerin açık ara akıllı telefonlar olduğunu belirten Yenal Gökyıldırım, "İlk 10'un neredeyse tamamı akıllı telefon markalarından oluşurken, listenin 4'üncü sırasında ise dizüstü bilgisayar bulunuyor" diye konuştu.Soğuk hava nedeniyle kış döneminde ciro ve ziyaretçi sayıları düşen eğlence alanları da sömestr ile canlandı. İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "AVM ziyaretçi sayılarımızda çok ciddi artış var. Giriş sayılarımızda yüzde 60 artış var. Aile sirkülasyonumuz ise yüzde 100'e yakın bir arttı" diye konuştu.

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