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Son dakika... açıkladı: 5 milyon TL daha aktarılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Gelen son dakika gelişmesine göre , depremi sonrası bölgeye yapılan yardımlar hakkında "Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik. Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak." açıklamalarını yaptı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 10:28 ABONE OL
Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: 5 milyon TL daha aktarılacak

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

(Elazığ'daki deprem)

"Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti. Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik."

"5 MİLYON TL DAHA AKTARILACAK"

"Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak.Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor."

"Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik. Biz ultra sosyal bir devletiz. Sosyal yardım bütçemiz 55 milyar TL'ye ulaştı. 43 farklı sosyal yardım programımız var."

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Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: 5 milyon TL daha aktarılacak
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