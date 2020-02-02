Türkiye’nin hukuki durumu korunacak

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın (BK) Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'ndan ayrılmasını düzenleyen Çekilme Anlaşması uyarınca, taraflar arasında aksi bir düzenleme yapılmaması halinde 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörüldüğü belirtildi.



AB ÜYESİ OLARAK MUAMELE GÖRECEK

Anılan geçiş döneminin temel amacının BK'nin AB üyeliğinin sona ermesi ile birlikte BK ile AB arasındaki ilişkilerin üyelik dışı bir temele oturtulmasına kadar geçecek süre zarfında hukuki devamlılığın sağlanmasını temin etmek olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Birleşik Krallık'ın AB müktesebatı ve AB'nin üçüncü ülkelerle akdettiği anlaşmalar dahil AB mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklere bağlı kalmaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu itibarla Çekilme Anlaşması'nda öngörülen geçiş döneminde, ülkemizle AB arasında yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan her türlü işlemlerle ilişkilerin yürütülmesinde BK bakımından Çekilme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak ve BK, AB üyesi olarak muamele görmeye devam edecektir" denildi.

Açıklamada, kurumların mezkür geçiş dönemi süresince AB ve BK ile ilgili işlemlerle ilişkilerinde bu hususları dikkate alması, kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda gerektiği takdirde kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmelerinin ve yönlendirilmelerinin önem arz ettiği ifade edildi.







İLKELİ DAVRANMAYAN AB'NİN CAZİBESİ KALMIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin AB üyeliğinin sona ermesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, İngiltere'nin AB'den çıkmasının bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmaların devam edeceğini, AB'nin ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşadığını belirtti. Çelik, şöyle devam etti: "Her zaman birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu. Şimdi görülüyor ki AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan AB kendini koruyamıyor. Türkiye'ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor. En önemlisi de 'Avrupa'nın DEAŞ'ı' olarak adlandırdığım aşırı sağ karşısında, AB, etkili bir mücadele veremiyor. Geçmişte Avrupa antisemitizm yapanlar eliyle felakete sürüklenmişti. Şimdinin Nazileri İslam düşmanlığı yapıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen artık sona eriyor. Bundan sonra mesele, reform yapılarak daha kapsayıcı ve demokratik bir düzen mi kurulacak, yoksa korumacı ve daha az demokratik yollara mı sapılacak meselesidir. Avrupa için anlamlı bir gelek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle mümkün. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır."

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