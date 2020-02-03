ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme! Halkbank'ın temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi

ABD'deki Halkbank davasında flaş bir gelişme yaşandı.

Halkbank avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Halkbank'ın temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi | Video

BAŞVURU KABUL EDİLDİ



Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi. Bu durumda temyiz başvuru hakkında nihai karar verene kadar federal mahkemedeki dava bekleyecek.