AGİ 2020 ne kadar? Evli, bekar ve çocuklu 2020AGİ zamlı maaş tablosu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 AGİ ücretlerini açıkladı. Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Buna göre '' AGİ bekar, evli ve çocuklu için ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şubat ayıyla birlikte alınmaya başlanan ücretler hesaplara yattı. Bilindiği üzere asgari ücret, brüt 2 Bin 943 lira, net 2 Bin 324 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Peki 2020 AGİ ne kadar oldu? Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar?

AGİ 2020 NE KADAR? EVLİ, BEKAR VE ÇOCUKLU AGİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2020 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor. Haberimizde, 2020 Evli, bekar ve çocuklu AGİ zamlı maaş tablosuna erişebilirsiniz.