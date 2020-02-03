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Kapalıçarşı'dan son dakika bilgisi geldi! 3 Ocak Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika bilgileri ışığında hakkındaki detaylar merak ediliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan Corona Virüsü, hem altın fiyatlarını hem döviz kurlarının dengesiz bir grafik çizmesine neden oluyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan dengesiz grafikler nedeniyle yatırımcıların güvenli bir liman olarak gördüğü altın fiyatları, son dönemde Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Hal böyleyken ellerinde bu sarı metali yatırım aracı olarak bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden 3 Ocak Pazartesi gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 08:46 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geldi! 3 Ocak Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan dengesiz grafikler nedeniyle yatırımcıların güvenli bir liman olarak gördüğü bu yatırım aracı, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle son dönemde hareketli bir grafik çiziyor. Hal böyleyken yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde arama motoru üzerinden 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden 3 Ocak Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını bulabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | GRAM, TAM, YARIM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI 3 OCAK

Bugün sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konuların başında altın fiyatı yer alıyor. Gram altın 305 TL'den işlem görürken, güncel altın fiyatlarını da haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geldi! 3 Ocak Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
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