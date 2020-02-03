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yurda dönüş kapısını açtı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Yetişmiş insan gücünün yeniden kazanılması için bir süredir "Back to Turkey" çalışması yürüten ASELSAN, başvurular için internet sitesi oluşturdu. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, "Çalışma kapsamında hem şirket hem de Türkiye için oldukça faydalı sonuçlar aldık, faaliyetleri aynı kararlılıkla 2020'de sürdüreceğiz. Tüm dünyaya ulaşmak, yetenekleri ASELSAN ve Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Belki her ülkeye gitmemiz mümkün olamayacak ama herkesin bize ulaşabileceği ve kendileriyle yakından ilgilenilecek bir organizasyonu hayata geçirdik" dedi. Karataş, Türkiye'ye dönüş sayılarının artarak süreceğine inandığını belirtti.
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ASELSAN yurda dönüş kapısını açtı
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