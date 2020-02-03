ASELSAN yurda dönüş kapısını açtı

BUGÜN NELER OLDU

Yetişmişinsan gücünün yeniden kazanılması için bir süredir "Back to Turkey" çalışması yürüten ASELSAN, başvurular için internet sitesi oluşturdu. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, "Çalışma kapsamında hem şirket hem de Türkiye için oldukça faydalı sonuçlar aldık, faaliyetleri aynı kararlılıkla 2020'de sürdüreceğiz. Tüm dünyaya ulaşmak, yetenekleri ASELSAN ve Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Belki her ülkeye gitmemiz mümkün olamayacak ama herkesin bize ulaşabileceği ve kendileriyle yakından ilgilenilecek bir organizasyonu hayata geçirdik" dedi. Karataş, Türkiye'ye dönüş sayılarının artarak süreceğine inandığını belirtti.