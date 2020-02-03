Ekmekte zam oyununa geçit yok

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enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilmesi için dört koldan çalışırken, vatandaşın temel gıda maddesi ekmek fiyatlarını yakın takibe aldı. Yeni yılla birlikte ekmekte fiyat artışı haberleri gelirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifelerinin hükümsüz olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, ekmek fiyat tarifeleri belirlenirken maliyet unsurları, tüketicinin ihtiyaç ve alım gücü arasındaki dengenin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Ekmek maliyet unsurlarını incelenmek suretiyle görüş veriyoruz. Bakanlık görüşü olmadan uygulanan fiyatlar hükümsüzdür" dedi.Bakan Pekcan, ekmek fiyatları, eksik gramaj ve bu konuda yürütülen denetimlere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Pekcan, ekmek fiyat tarifelerinde yerel aktörlerin etkin rol oynaması, fiyatların ilçe, il, bölge ve ülke düzeyinde izlenebilmesi, fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi için alınan tedbirlere vurgu yaptı. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Çeşitleri Tebliği'ne dikkat çeken Bakan Pekcan, "Ekmek fiyatına ilişkin tarifeler ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesi, federasyon, bakanlık görüşünün alınmasının ardından birlik tarafından onaylanır. Bu süreçlere riayet edilmeden ortaya konulan tarifelerin hükmü bulunmuyor" diye konuştu.Ekmek fiyat tarifeleri belirlenirken "maliyet unsurları ve alım gücü" arasında denge kurulması gerektiğini vurgulayan Pekcan, bakanlığın maliyet unsurlarını inceleyerek fiyat tarifelerine ilişkin görüş verdiğini söyledi. Pekcan, ekmek üreticilerinin mağduriyetini önlemeye yönelik olarak da perakende ticarette uygulanacak ilkelere ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirtti.BakanPekcan, koronavirüse yönelik gümrüklerde bir çalışma grubu kurduklarını, Sağlık Bakanlığı'ndan da katılım talep ettiklerini belirtti. Virüs salgınının dünya ticaretini etkileyeceğini söyleyen Pekcan, "Yapacağımız çalışmayla ön tedbir alıyoruz. Çin'den gelecek gemilere karşı ekiplerimizi koruma yaklaşımı içindeyiz" dedi.