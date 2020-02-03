Son dakika : Enflasyon oranları sonrası kira artış oranları da belli oldu! 2020 Kira artış oranı ne kadar?

Kira artış oranları milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla bekleniyordu. 2019 enflasyon verilerinin resmi olarak açıklanmasının ardından bu verilerden yola çıkılarak kira artış oranları da kesin olarak belirlenmiş oldu. Bu haberin ardından vatandaşlar 2020 kira artış oranları ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, gelen son dakika haberine göre kira artış oranı ne kadar oldu? Haberimizde hazırladığımız bilgiler ile, kira artış oranını öğrenebilir, kira artış oranı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. TÜİK bu oranları her ayın 3'nde resmi olarak açıklıyor. Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenecek kiracıların beklediği kira artış oranları da açıklanan veriler ile birlikte bugün saat 10:00'da belli oldu. Kira artış oranları ile ilgili bütün gerekli bilgiler haberimizde yer alıyor.