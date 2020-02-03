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Vestel ’ya ’dan TPM özel ödülü

Vestel , ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü’nün üçüncü aşaması olan ‘TPM Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:00 ABONE OL
Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM özel ödülü

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından ilk olarak 2014 yılında "TPM Mükemmellik Ödülü"ne layık görülen Vestel Beyaz Eşya, 2017 yılında da ikinci aşama olan "TPM Süreklilik Ödülü"nü almıştı. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu kez "TPM Özel Ödülü"ne layık görüldü. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

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Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM özel ödülü
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