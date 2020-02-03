Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM özel ödülü

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından ilk olarak 2014 yılında "TPM Mükemmellik Ödülü"ne layık görülen Vestel Beyaz Eşya, 2017 yılında da ikinci aşama olan "TPM Süreklilik Ödülü"nü almıştı. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu kez "TPM Özel Ödülü"ne layık görüldü. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

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