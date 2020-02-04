Altın fiyatlarında son dakika düşüşü! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalar için haftanın ikinci işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika düşüşü de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu yönde, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Şubat ayı başı itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 4 Şubat 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizden, 4 Şubat 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.