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Altın fiyatlarında son dakika düşüşü! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL?

Güncel piyasalara hakim olan düşüş devam ederken son dakika değişimleri de oldukça yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta ortasında da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 4 Şubat 2020 Salı bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:55 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika düşüşü! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalar için haftanın ikinci işlem günü yaşanırken, son dakika düşüşü de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu yönde, sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Şubat ayı başı itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 4 Şubat 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizden, 4 Şubat 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatlarında son dakika düşüşü! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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