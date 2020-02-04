Ankara-İstanbul arası 30 dakika daha kısalacak

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yüksek hızlı trenlerdeki (YHT) hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla 12 yeni YHT seti sipariş ettiklerini, bunların 2'sinin teslim alındığını söyledi. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Turhan, "Testleri tamamlandıktan sonra bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hattında hizmete vereceğiz. Ardından Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız" dedi.2003'ten bu yana demiryollarına yapılan yatırımları anlatan Turhan, bugün itibarıyla 81 ilden 57'sine ve bu illere bağlı 287 ilçe ve yaklaşık 10 bin köye demiryolu üzerinden ulaşım hizmeti verildiğini belirterek, yılda ortalama yüksek hızlı trenlerle 23 bin, konvansiyonel trenlerle 48 bin yolcu taşındığını, Marmaray ile günlük ortalama 407 bin ve Başkentray ile 39 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Turhan, 2023 hedefinin 329 milyon yolcu olduğunu belirtti.