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Bakan 'dan bölgesi hakkında önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı , bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız" dedi

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 16:04 ABONE OL
Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesi hakkında önemli açıklamalar

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ ili genelinde yüzde 85'i tamamlamış durumdayız hasar tespitinin. Yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz.

441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz."

Detaylar geliyor...

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Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesi hakkında önemli açıklamalar
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