Enflasyonda düşüş ikinci çeyrekte başlayacak

Kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25'i geçen, alınan önlemlerle Ekim 2019'da yüzde 8.55'e gerileyen ve 2019'u yüzde 11.84 ile hedefin altında tamamlayan enflasyon, bu yıla beklentiler doğrultusunda başladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 1.35 artarken, yıllık enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. Ana harcama gruplarında, ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 6.65 ile giyim ve ayakkabıda oldu.



MERKEZ FAİZ İNDİRİMİNİ SÜRDÜRECEK

Enflasyonun yılın ilk aylarında çift hanede seyretmesinin beklenen bir gelişme olduğunu belirten ekonomistler, enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren düşüş göstermesi ve yıl ortasından itibaren tek haneye gerileyeceği öngörüsüyle yılın kalanında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği görüşünde. Ekonomistler, enflasyon verilerinin ayrıca, büyümenin en önemli öncü göstergelerinden olan iç talebin yılın ilk ayında kuvvetli seyrettiğine işaret ettiğini kaydetti. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, "Manşet enflasyonunun ikinci çeyrekte kademeli olarak azalmadan önce önümüzdeki iki ay boyunca yüzde 12'nin biraz üzerinde kalacağını öngörüyoruz" dedi. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise, "Yılın genelinde tek hane enflasyon temasının gündemi meşgul edeceği düşünüldüğünde, ölçülü faiz indirimleri devam edebilir" diye konuştu.







TÜİK AYDA İKİ KEZ FİYAT TOPLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Bu kapsamda, 2020'de TÜFE'de 418 madde ile 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı. Her ay 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyat derlenecek. Fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için ayda bir defa gerçekleştirilen fiyatların derleme sıklığı ikiye çıkarıldı. Böylelikle aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaştı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları iş ve işlemlerin yer aldığı kayıtların, veritabanlarına belirli, sistematik ve standart tanımlamalarla tutulması ve kategorize edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği 28 Ocak 2020'de yayınlamıştı. TÜİK, enflasyon sepetindeki güncelleme ile bu yönetmelikte en yaygın kullanılan teknik sınıflamalara ver verdi.

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