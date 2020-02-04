Güncel Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 4 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları üzerindeki anlık gelişmeler büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gün içerisinde gündeminde yer alan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit altına alan ve ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen salgın özellikle Asya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken analistler hareketliliğin süreceği yönünde açıklamalarda bulundu. Ülkemizdeki yatırımcılar ise gün içerisinde "Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Özellikle döviz kurlarındaki dengesiz grafikler vatandaşları sarı metale yönlenmesine neden oluyor. Peki, 4 Şubat Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Şubat piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

4 ŞUBAT GRAM, TAM, YARIM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Sabah saatlerinden itibaren araştırılan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizin devamından öğrenebilirisiniz…

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