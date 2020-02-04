İstanbul Havalimanı’na Almanlar’dan övgü

BUGÜN NELER OLDU

Alman Havalimanları Birliği yetkilileri ve dünyanın lider duty free işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, İstanbul Havalimanı ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Alman temsilciler, İstanbul Havalimanı'nın mimarisinin yanı sıra duty free alanlarındaki yenilikçi yönetim modeline dayalı perakende konseptinden çok etkilendiklerini bildirdi. Alman Havalimanları Birliği Yönetici Direktörü Ralph Beisel, "Bazı yabancı yolcuların İstanbul'a sadece duty free alanlarındaki alışveriş deneyimini yaşamak için günübirlik gelip dönmesi çok çarpıcı. Tesisleri gördüğünüzde bunun hiç de şaşırtıcı olmadığını fark ediyorsunuz" dedi.Unifree Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher'in ev sahipliğinde yabancı konuklara, seyahat perakendesi sektörüne ilişkin detaylı bilgiler verildi. Şenher, "İstanbul Havalimanı pek çok 'en'leri bünyesinde barındırıyor ve yolculara yönelik seyahat perakendesine yepyeni bir tanım getiriyor. Yakaladığımız başarılarla büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.