Koronavirüs, siparişleri Türkiye’ye kaydıracak

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dolayısıyla ülkede aksayan üretim ve yaşanan virüs korkusu, mağaza zincirleri ile markaları alternatif üretim pazarı arayışına itti. Alıcı ülkeler, hem kalite, hem hız hem de fiyat konusunda alternatif üretim pazarı olarak rotayı Türkiye'ye çevirdi. Özellikle tekstil ve hazır giyim alanında şu anda fiyatlandırmaların yapıldığını ve alternatif tedarikçi ülkelerden birinin de Türkiye olarak görüldüğünü dile getiren İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Virüs önlense bile Çin'de etkisi en az 3 ay sürer. Çin'de üretim yapan markalar Türkiye'deki firmaları arayıp fiyat ve kumaş bilgisi alıyorlar. Dolayısıyla sektörde sipariş artışı beklentisi yüksek. Özellikle nisan ve mayısta siparişlerde gözle görülür bir artış olur" dedi.







TÜRKİYE LEHİNE DÖNEBİLİR

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Cevdet Karahasanoğlu ise koleksiyonunu Çin'de ürettiren mağaza zincirleri ve markaların Türkiye'deki firmalarla görüştüğünün çizerek, "Tekstil ve hazır giyim sektöründe de siparişlerin bir bölümünün Türkiye'ye kayması ile ilgili bir beklenti oluştu. Şu anda zaten sektör yüzde 80 kapasitelerle çalışıyor. Olası siparişlerle full kapasite çalışıyor oluruz" dedi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da iş dünyasının, tedarik zincirlerini yeniden gözden geçireceğini söylemişti.







VİRÜS ÇİN BORSALARINI 445 MİLYAR $ ERİTTİ

Koronavirüs salgını sonrası uzun bir tatilden dönen Çin borsaları kötü bir başlangıç yaptı. The CSI 300 Endeksi yüzde 9.1 düştü. Şirketlerin değeri bir günde 445 milyar dolar azaldı. 2 bin 600 hisse yüzde 10 limitinde düşüş yaşadı. Shanghai Composite yüzde 7.7 ve Shenzhen Component Index günü yüzde 8.5 düşüşle kapattı. Aynı şekilde emtia piyasasında da demirde yüzde 8'lik düşüş olurken, bakır ve palm yağında da ciddi düşüşler görüldü. Çin 10 yıllık devlet tahvilleri ise 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

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