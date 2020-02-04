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haberi: ne kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - faiz oranları...

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Katılım'ın sıfır konutta finansman oranını 0.79'a çektiğini duyurmasının ardından ev sahibi olmak isteyenler harekete geçmiş ve en güncel ihtiyaç - taşıt - faiz oranlarına ulaşma çabasına girmişti. Uzmanlar yeni yılda faizlerin düşebileceğini ve bankaların müşterilerine yönelik yeni kampanyalar yapabileceğini söylerken, vatandaşlar da internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi kullanmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. 2019'da kamu bankalarının öncülük ettiği ve özel bankalara da sıçrayan ihtiyaç - taşıt - faiz oranlarındaki indirimler ile birlikte binlerce vatandaşlar hem ev - hem de otomobil sahibi olmuştu. Vatandaşlar da yeni yılda bankalardan yeni kampanyalar bekliyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12
: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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