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'den kampanyası

, 'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı başlattı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:50 ABONE OL
THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları, yurtdışı için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

BİLETLER 17 ŞUBAT'A KADAR SATIN ALINABİLECEK

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat'a kadar satın alacakları biletlerle 3 Şubat-15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk yapacak.

Kampanya biletlerin fiyatları THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Ayrıntılı bilgiye www.turkishairlines.com sitesinden ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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THY'den Kuzey Avrupa kampanyası
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