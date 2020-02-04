Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Ve açıklandı: 2020 Kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon oranları sonrası kira artış oranları da belli oldu

Ve açıklandı: artış oranı ne kadar oldu? oranları sonrası kira artış oranları da belli oldu

2019 oranlarının belli olmasıyla birlikte artış oranları da belli oldu. Dün (3 Şubat Pazartesi) açıklanan resmi verilere göre milyonlarca kiracı ve ev sahibi vatandaşın merakla beklediği kira artış oranları belli oldu. Peki, yeni açıklanan veriler ile birlikte kira artışı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır? Haberimizde, son dakika haberine ilişkin detaylara ulaşabilir, 2020 kira artış miktarı ve oranları hakkında bilgi edinebilir ve 'Kira artış miktarı-oranı nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:53 ABONE OL
Ve açıklandı: 2020 Kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon oranları sonrası kira artış oranları da belli oldu

Kira artış oranları milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla bekleniyordu. 2019 enflasyon verilerinin resmi olarak açıklanmasının ardından bu verilerden yola çıkılarak kira artış oranları da kesin olarak belirlenmiş oldu. Bu haberin ardından vatandaşlar 2020 kira artış oranları ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, gelen son dakika haberine göre kira artış oranı ne kadar oldu? Haberimizde hazırladığımız bilgiler ile, kira artış oranını öğrenebilir, kira artış oranı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. TÜİK bu oranları her ayın 3'nde resmi olarak açıklıyor. Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenecek kiracıların beklediği kira artış oranları da açıklanan veriler ile birlikte bugün saat 10:00'da belli oldu. Kira artış oranları ile ilgili bütün gerekli bilgiler haberimizde yer alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve açıklandı: 2020 Kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon oranları sonrası kira artış oranları da belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN