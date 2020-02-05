Koronavirüs tehlikesi internete sıçradı

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs internete sıçradı. Kaspersky güvenlik teknolojilerinin açıkladığı verilere göre siber saldırganlar, tehlike saçan koronavirüsünün internetteki popülaritesini kullanarak kötü amaçlı girişimlerini artırıyor. Saldırganlar, internette koronavirüsünden korunma yollarını arayan kullanıcıları zararlı yazılımlarla hedef alırken kötü amaçlı yazılımları, pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklıyor. Koronavirüsü başlı başına büyük bir tehlike arz ederken siber saldırganlar da virüsü kötü amaçları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor.